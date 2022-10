Campo sintetico. Basta questo per definire che quella che dovrebbe/potrebbe essere una passeggiata finlandese per la Roma ha le sue spine ("Per me è un altro sport", ha detto Mourinho). Intanto va ricordato cosa successe all'Olimpico contro l'HJK. Espulsione dopo pochi minuti, loro in dieci senza il capitano, i giallorossi che fanno titic-titoc per tutto il primo tempo. Nella ripresa entra Dybala e la sblocca subito poi si va in discesa e si finisce sul 3-0. Svolgimento che non può avere, almeno sulla carta, somiglianze con ciò che accadrà oggi. Anche e soprattutto purtroppo perché il miglior canoniere, l'argentino, non c'è per infortunio. Comunque. Allo Special One, campo sintetico o no, questi tre punti servono come la benzina per fare il pieno. Se ci si vuole qualificare bisogna vincere, se no bisognerà cominciare a pensare di rivincere la Conference League, arrivando terzi in questo girone. Le ultime tre, dal Betis in poi, sono state il manifesto programmatico dell'under, a questa quota non si può traccheggiare. Come finisca finisca.Nantes-Qarabag (sempre Europa League) mi attrae dal punto di vista contrario. Quattro over nelle ultime sei per i padroni di casa, idem per gli "stranieri". Va detto poi che, nella posizione in cui si trovano, i francesi debbono assoluramente provare a vincere per avvicinare la seconda piazza e allargare o almeno mantenere il vantaggio sull'ultima. Va bene che hanno segnato il minimo, ma finora ne hanno subiti il massimo. Over, senza farsi problemi.Sta scendendo a dismisura la vittoria dello Slovacko (Conference League). Giustamente, dico io. Perchè il Colonia non sa più chi mettere in campo dopo che ne ha persi altri tre (capitan Hector, Pedersen e Martel). Già ne mancavano senza fine, che vogliamo fare? La gente si sta appendendo a questo 1 da tutte le parti, finchè regge la quota può rivelarsi un babà.(2,10)(1,80)(3,20)Terno dala posta.