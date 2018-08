Torna la SFIDA A MISTERPALMIERI con le nuove caratteristiche: un vincitore al sabato e uno alla domenica (basta che ci siano, è chiaro...), chi s'inventa l'idea migliore, nel senso della quota più alta, va in prima pagina il lunedi'!



Io tracimo questo sabato. Perchè vedo partite già chiuse con l'handicap. A cominciare da Juventus-Lazio. CR7 si è astenuto anche per la bravura di Sorrentino ad arginarlo ma non mi è dispiaciuto per niente. E la Lazio potrebbe avere qualche problemino interno da chiarirsi. Vedo l'handicap.



Così come altre due handicap regalati li vedo in Premier League e Ligue 1. Ho visto l'Arsenal perdere in casa Sarri dopo aver regalato quattro gol piramidali (e lo stesso Sarri ha detto che per alcuni tratti ha visto un Chelsea HORRIBLE...). Dopo i primi risultati negativi, contro il West Ham i Gunners - se prendono la porta - ne fanno un mucchio.



Il PSG vale due parole, squarta l'Angers come fosse l'abbacchio di Pasqua. Quindi è buono dal 3-0 (o 4-1...) in su.



Poi si passa a una quota che così alta non l'avrei mai pensata. Quella di Napoli-Milan. E' stato un buon Napoli quello vincente all'Olimpico ma non ho visto la Grande Ungheria, Ancelotti dovrà migliorare e molto. Contro il Pipita e un Milan completamente rinnovato si potrebbe anche fare pari e non cadrebbero le Piramidi.



I tre handicap li vedo superpossibili, tutto andrebbe sul pareggione del Pipita. Chi ci crede si trova una quota-Everest!



I CONSIGLI DI SABATO



Juventus-Lazio 1/handicap (quota 1.91)



Napoli-Milan X (4.10)



​Arsenal-West Ham 1/handicap (1.86)



​PSG-Angers 1/handicap 2 gol (1.61)



La quaterna vale 23.4 volte la posta



