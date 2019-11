LA SFIDA A MISTERPALMIERI del sabato. Mi raccomando, visto che continua ad entrare gente nuova, di inserire alla fine del vostro consiglio la quota totale. E di prendere in esame soltanto le partite della giornata. Un suggerimento ve lo do io: più i campionati sono "piccoli" e di scarsa importanza, più le difficoltà aumentano a dismisura.



Brescia-Torino, per esempio. Il campionato non è piccolo per niente ma dato che non mi arrivano pensieri positivi, me la guardo e basta. Mentre con Inter e Napoli vanno in campo le grandi polemiche di settimana. E c'è poco da ridere. Al Meazza è di scena il Verona, che dopo due sconfitte di fila ha inanellato due successi. Non sarà l'interrogato che fa scena muta ma è un momento di crocevia per Conte, combo 1X/under 3,5.



La sera invece tocca ad Ancelotti e la sua "indisciplinata (?)" truppa. Il Genoa è un gruppo di "fratelli di sangue", ma questo significa pochissimo, quasi niente. Potrebbero volare azioni da una parte e azioni dall'altra (Thiago Motta non propone un calcio difensivo, proprio per niente) per cui l'overone non si farà attendere granché.



Le altre per la cinquina me le scelgo in una giornata divertente anzicheno in Premier League. A cominciare dall'ora di pranzo, quando Roy Hodgson porta il suo Crystal Palace dal Chelsea. Nelle ultime quattro trasferte ha vinto in casa United e ha pareggiato in casa Arsenal, battendo anche il West Ham e perdendo - di sfascio - solo dal Tottenham. Sei reti in quattro partite fuori porta. A Stamford Bridge si segnerà.



Il Tottenham visto in Champions non aveva nulla a che fare con quello visto a Goodison Park con l'Everton, in quella drammatica sfida. Qui ospita lo Sheffield United, altro riccio da non prendere mai con le mani: nelle ultime cinque trasferte quattro pareggi e una vittoria, non credo che vi sembri poco. Con una squadra così vitale e tonica, il gol ci sta tutto.



L'ultima è la più bella della giornata, Leicester-Arsenal. I padroni di casa hanno salute da vendere, giocano bene e fanno risultati; gli avversari restano su due pareggi e una sconfitta in Premier, non stanno passando un gran momento. La gente per risolvere ce l'hanno. Ma i problemi, contro questo rivale, sono all'angolo di ogni curva. Mi prendo la combo e passa la paura.



I CONSIGLI PER SABATO:



Inter-Verona 1X/under 3,5 (quota 1,60)



Napoli-Genoa over 2,5 (1,50)



Chelsea-Crystal Palace gol (1,93)



Tottenham-Sheffield United gol (1,77)



Leicester-Arsenal 1X/gol (1,97)



La cinquina vale 16,1 volte la posta escluso il bonus.