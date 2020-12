Venerdì dicon due delle più frizzanti squadre che abbiamo visto giocare finora. Lo è stato praticamente sempre il, che vedo in zona Europa League alla fine del torneo; lo è stato a tratti ildi Pippo Inzaghi, a volte messo nell'angolo del ring come dalla Roma ma altre molto ma molto in palla. Dovrà esserlo per forza qui contro un avversario che proprio all'Olimpico non è stato alla sua altezza (ma erano assenti due pezzi forti come Consigli e Caputo). Al Mapei la vittoria manca dal 3 ottobre, Sassuolo-Crotone. Troppo tempo per non vederla ancora.è sfida di Ligue 1. Vado diretto sul fatto che entrambe segnino. Per un motivo: le trasferte dell'Angers sono pirotecniche (media di oltre 4 gol totali a partita) e le ultime cinque hanno visto entrambe le squadre andare a rete. Fuochi d'artificio., siamo passati in Bundesliga. Anche qui i numeri ci danno forza sul fatto che le due squadre, quando si incrociano alla Volkswagen Arena, se le danno di santa ragione. Negli ultimi dieci scontri diretti a Wolfsburg infatti soltanto in due casi è uscito in no-gol: significa che quattro volte su cinque il risultato viene dalla parte nostra, quella del gol.Balotelli che tornerà in campo, per di più in Serie B, non è cosa da poco. Il Monza di Berlusconi e Galliani avrà uno schiaffo di vitalità anche solo per la notizia in sè. Venezia è trasferta dura (le ultime tre in casa sono successi) ma l'ultima volta, in Serie C nel 2014, fu vittoria per i brianzoli. Che devono per forza lanciare la volata per l'arrivo del nuovo acquisto prendendo punti: contro la Reggiana l'esito è stato fin troppo pesante e doloroso.Sassuolo-Benevento 1 (quota 1,69)St.Etienne-Angers gol/over 2,5 (2,18)Wolfsburg-Francoforte gol (1,53)Venezia-Monza X2 (1,46)