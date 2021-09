Partita perfetta, ci vorrebbe Al Pacino negli spogliatoi per quel discorso che ricordiamo tutti. Incredibile ma Liverpool e Milan si sono fronteggiate in finale giocandosi il titolo ma non ad Anfield, lo stadio dei miti. Non ci sarà Ibra, ieri Kjaer ha dimostrato una volta di più chi è veramente: "Fuori Zlatan? Noi abbiamo lavorato un anno per essere qui stasera, con lui o senza!". Parole di chi sa prendere per la mano una squadra che sta comunque volando, non la vedevo giocare meglio di come ha fatto con la Lazio da tanto (e non vedevo una squadra di Sarri dominata in quel modo da... ). Ma c'è un "ma" ed è il Liverpool che anticipa ciò che sarà un girone folle, ai livelli più alti. Le difese sono eccellenti e finora blindate - un gol incassato a testa - e quindi la combo scelta sembra poter coprire molto dei risultati possibili.Inter-Real Madrid è l'altra pietra miliare della serata milanese di Champions. Simone Inzaghi ritrova il girone che rimandò a casa Conte e avrà studiato tutto quello che andò storto. A novembre dell'anno scorso le due sconfitte (0-2 e 2-3) furono letali. Ora si riparte da zero e c'è assolutamente da andare avanti. L'uomo dei sogni potrebbe essere Lautaro Martinez che ha addrizzato il mirino a Marassi e vuole ripetersi contro una big d'Europa. La quota da semplice marcatore è più che giocabile.Un nostro pezzo d'Italia è lo Shakhtar di De Zerbi, stesso girone dell'Inter come nel 2020. La sua partenza è contro una scoperta, lo Sheriff Tiraspol, primi moldavi nella storia dei Campioni. Discreto avversario ma sicuramente ad altri livelli. De Zerbi li avrà studiati e saprà senza dubbio come togliere loro il sorriso del debutto.Anche la primizia del PSG di Messi e Donnarumma è in trasferta, a Bruges. Con tutto quel bendiddio in squadra, non si può scherzare. Si farà da subito sul serio. Non mi invento granché con il 2 primo tempo/2 finale. Si aprano le danze per la superserata di gala.(quota 1,67)(2,75)(1,87)(1,71)E' una quaterna che vale