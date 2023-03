Propongo un giochino strano per questo lunedì con Serie A e Serie B. Due ambi con una fissa? E che roba è? Due ambi con la fissa non li giocava più nemmeno Nonno Tritone. Chissammai. Vediamo. E' una strategia d'attacco o di difesa? Io non ho dubbi, voi?



La fissa ce la troviamo in Serie B. Già questo farebbe raggelare ma ci sono numeri che vengono tutti tutti ma proprio tutti dalla parte nostra. Il Genoa casalingo non prende gol da sei partite, il Cosenza ha vinto una delle ultime trentadue dicansi trentadue trasferte. Certo, ci rovinerebbe anche il pareggio ma insomma, un po' di ottimismo...



Risaliamo ai posticipi di Serie A. Torino-Bologna arriva subito dopo il derby torinese perduto da Juric, nonostante due volte in vantaggio. In questo match c'è un risultato esatto che corre e ricorre e ricorre: tre volte nelle ultime sei si è materializzato l'1-1, che si giocasse in Piemonte o in Emilia.



Sassuolo-Cremonese ci spara subito lì una novità: mai prima d'ora si erano incontrate nella massima serie. E che succederà mai? I grigiorossi hanno battuto la Roma mourinhana che poi ha piegato la Juve di Alegher. E segnano spesso e volentieri. Il Sassuolo di casa Mapei ha riperso mastro Berardi per squalifica ma ritrova Laurientè. Me la gioco sul risultato largo. Ma qui non serve che sia esatto.



Torino-Bologna risultato esatto 1-1 (5,75)

Genoa-Cosenza 1 (1,42)



Sassuolo-Cremonese gol/over 3,5 (quota 3,20)

Primo ambo da 8,16 volte la posta, secondo ambo da 4,54 volte la posta