Se si riparte da Inter-Milan, si riparte subito dalla risposta delle milanesi alla Juvenyus di Vlahovic e Zakaria. Ovviamente non dal mercato che è ormai bello che chiuso ma dal campo. Dove sono sempre i tre punti a fare la differenza. In questo caso è differenza vera, è il Milan a giocarsi un match superpesante e senza i centrali difensivi titolari, due pezzi da novanta come Kjaer e Tomori. Simone Inzaghi l'avrà studiata da quel punto di vista, tre lunghezze contro un avversario non per forza al suo meglio e campionato praticamente chiuso. Con Vlahovic in bianconero o senza. Il marcatore è la scelta di oggi, Senza i dirimpettai più tosti, uno come Dzeko che di derby ne ha timbrati un po' ovunque si troverà nel suo elemento. E la quota è giocabile.Con quello che è successo in settimana a Roma sponda Zaniolo è facilissimo prevedere uno stadio Olimpico tutto per lui. Mourinho lo ha messo praticamente per iscritto nella conferenza-stampa pre-Genoa: il giallorosso non si muoverà almeno fino al duemilaventiquattro. E oggi i tifosi romanisti firmeranno con un patto di sangue questa dichiarazione, come se fosse un nuovo acquisto. Sulle ali di un rombo del tuono giallorosso, Niky vorrà segnarne un altro dopo l'ultimo firmato ad Empoli. Preparando nel migliore dei modi la sfida di Coppa Italia proprio contro Dzeko, al Meazza. Il suo gol a 2,85 per me è la singola del giorno, per chi volesse.Bundesliga come sempre nel segno di Lewa. Bayern-Lipsia un partitone ma quando c'è il polacco che si aggira da quelle parti è tostissima. Piuttosto la cosa strana è che nella sfida del giorno in Germania i due bomber vengano da altri paesi, la Polonia di Lewa e il Portogallo di Andrè Silva. Non fatevi mettere fuori strada dalla quota, non è mai bassa quando si parla di un extraterrestre che passa i quaranta gol stagionali.