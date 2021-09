Non è una big ma è certamente una delle squadre che giocano meglio. E senza Belotti, uno dei fantasmi del Fantacalcio di tutta Italia. Condottiero granata da sempre che si è dovuto far da parte per acciacchi fisici che hanno spianato la strada a Sanabria. MaCui mancano i due punti lasciati sul dischetto del rigore contro la Lazio (partita che poteva/doveva finire 2-0 e invece si è conclusa 1-1). OraPer chiudere la sesta giornata di campionato. L'ultima volta risale al 2005 e parliamo di Serie B. Fu un giro in gondola, chiuso sul 3-0 dai piemontesi. In Serie A si va ancora più indietro per trovare due pareggi, un 1-1 e un 2-2. Per adesso siano a sette punti per i granata (come già detto potevano essere nove) e tre per il Venezia, che ha incassato dieci gol, non una cosetta.Il Monday Night diporta la vera sorpresa del torneo, ilsesto in classifica a un punto dall'Everton, al Selhurst Park di Londra, tempio del. Che è ben più indietro in classifica, sette punti, ma due sopra il Leeds, la migliore della zona retrocessione. Il Crystal in casa ha fatto bene se non benissimo, addirittura un 3-0 rifilato al Tottenham e un 0-0 con il volitivo Brentford. E quindi, Brighton o no, non starà li' nell'angolino a guardarsi battere per la prima volta davanti ai suoi fans.Le due volte più recenti nello scontro diretto in quello stadio si sono concluse 1-1. Io mi accontento del pareggio.E' un ambo da 6,61 volte la posta