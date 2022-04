Niente di stratosfeirco ma il tentativo si fa. A cominciare dalla Bundesliga che ci offre un possibile, incredibile, no-gol. Che in Germania credo di non avervi mai suggerito. Il match è tra Wolfsburg e Mainz. In sette degli ultimi otto scontri diretti si è tirato in porta soltanto quando ci si ricordava di farlo, infatti è uscito il no-gol. In più il Mainz si presenta senza particolari spinte. In due parole, la quota da prendere è il 2,05. Molto alta, troppo alta. Tutti gli anni si aspetta che esca il gol e non esce praticamente mai. Proviamo a fidarci.In Portogallo, nel massimo campionato, si gioca per la salvezza. Con un piccolo vantaggio nei confronti di quelle (Moreirense, Tondela e Belenenses) che nella palude si ci trovano fino al collo. Un piccolo vantaggio, anche se piccolo piccolo piccolissimo Vizela e Arouca si trovano ad averlo ed è anche possibile che decidano per farlo fruttare con il classico pareggetto. Nulla di certo, anzi. Visto che il betting ci offre una gran bella quota. E quella agganciamo.Il Fenerbahce è in formissima, una delle più in forma che vi possano venire in mente. In Turchia ha fatto sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto volte che è sceso in campo. Se ci fate sapere che vi sembra poco... Nonostante questo ruolino è secondo e non ha la minima possibilità, se non quella matematica, di riprendere il Trabzonspor che è undici punti avanti. Non capisco come abbiano intavolato un bell'1,67 per il 2 in casa del Rizespor, al momento ben trentadue punti sotto. Cippiniamo, perchè no? A 11,2 vale la candela.