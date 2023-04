Pasquetta di Serie B? Per modo di dire. C'è da vedere come crescerà l'intensità durante la giornata. Per esempio il Cagliari, sotto la Torre pendente a Pisa: possibilissimo che spunti un under di puro contenimento visto che ci sono solo tre gol subiti dai sardi nelle ultime sei gare disputate. Il meglio del meglio? Magari e' annidato in Sudtirol-Bari, i primi sono diventati una fortezza assolutamente difficile da scardinare (hanno perso una delle ultime quindici giocate in casa) e nonostante in trasferta i pugliesi pungano sul serio, niente di più facile vederla chiudersi in un pareggio. Le due sono a un punto di distanza a favore dei pugliesi (con Frosinone e Genoa che salutano da lontano anche se non lontanissimo). Al Perugia potrebbero essere venute meno le certezze su cui poggiava prima della Reggina (1-3 in casa) e adesso contro il Modena ci sono rischi da ridurre al minimo. Perchè gli ospiti sono svegli e sanno fare male.

E noi? Sotto con le uova: non sono ancora finite. Che da domani comincia il girotondo europeo con l'Inter e compagnia cantante.





Pisa-Cagliari under (quota 1,60)

Sudtirol-Bari X (2,90)

Perugia-Modena X2 (1,65)



Terno da 7,65 volte la posta