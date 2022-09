Tantissima. I rosanero sono tornati in Serie B esattamente come i rossoblù. Ma gli uni grazie a una promozione e gli altri a una retrocessione. Resta il fatto che due piazze e due società così importanti fanno scena anche soltanto scendendo in campo.Incredibile ma vero,, in Serie B (solo due volte nella massima serie!). E' ovvio che oggi avrebbe tutto per farlo ma troverà un Palermo che ci ha sempre segnato due reti, perdendo (l'ultima contro l'Ascoli 2-3) e vincendo (la prima 2-0 contro il Perugia).L'ultima del Genoa in trasferta è addirittura di marzo, a Bergamo. C'è tutto perché il pareggio arrivi in questa.è a soli due punti dalla vetta di PSG e Marsiglia. Non so se mi spiego. Aspetta il Troyes per prendersi un altro successo e schizzare al comando almeno per una sera. Magnifica sera. Che l'1 ci stia alla grande è chiarissimo, io inveceperché entrambe hanno quello nel sangue (le ultime due finirono 4-0 e 1-3). La fotografia di quanto potrebbe ripetersi oggi.. Gli ospiti fuori casa hanno sempre vinto, tre su tre, con un 2-0 fisso. E ora sono sistemati al secondo posto, un punto dietro il Paderborn. Ma il Kiel non è una squadretta, è settimo e non si è mai piegato in casa propria.Terno da 11,3 volte la posta