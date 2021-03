Il primo consiglio è questo: lasciate stare la giornata di qualificazioni mondiali perchè c'è ben poco e a quote risibili. Bisognerebbe metterne insieme troppe per avere possibilità di tirare su qualcosa di decente.Si passa quindi all', che gioca invecequella decisiva. Impossibile pensare di arrivarci come ci sono arrivati gli azzurri. Otto gialli e due rossi contro i campioni in carica della Spagna Under 21; quattro gialli e due rossi contro la Repubblica Ceca, tre giorni prima. Senza dimenticare la squalifica di Gabbia, motivata da referto per ciò che era successo negli spogliatoi. E quindi due pareggi, niente di più. E con il cuore in gola, almeno con i campioni in carica. Ci dovremo qualificare con una vittoria contro la Slovenia oppure con un pareggio confidando nella superiorità spagnola nei confronti dei ceki. C'è addirittura una possibilità pazzesca cui non è il caso di andare con la mente: lo 0-0 di Spagna-Rep Ceca e l'1-1 dell'Italia porterebbe due Under 21 sullo stesso identico piano e noi saremmo fatti fuori da quella pioggia di cartellini che ci siamo guadagnati.Due match strani, che non mettono ancora fuori nessuno. Per questo vedo due primi tempi giocati sull'ovatta, cercando anche di sapere cosa stia succedendo dall'altra parte. Poi potrebbero venire fuori i valori veri:sono migliori anche se a noi ne mancheranno tanti (tornano a disposizione soltanto Gabbia e Marchizza).Allora, parziali/finali X/1 per un ambo che sfiora quota 20 a 1. Con un nichelino si parteciperebbe nel modo migliore. Serata difficile per tirarci fuori qualcosa ma hai visto mai?L'ambo vale 19,3 volte la posta