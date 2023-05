Mi sembra la partita fatta apposta per far saltare tutti. Allo United serve solo un punto e deve giocare questa e l'ultima in casa. Oggi contro un Chelsea che peggio di questa stagione non so quale potrà mostrarci in futuro. In più Ten Hag deve disputare la finale di FA Cup contro il Manchester City. Non so se mi sono spiegato bene, il Manchester City. Partita che potrebbe addirittura sottrarre l'ingioiellato triplete ai cugini. Quindi vale oro quanto pesa.



I Blues hanno perso l'ultima uno a zero proprio in casa di Guardiola e quasi quasi bisogna dire che sono andati un po' meglio. Vuoi vedere che viene fuori l'impossibile, che diventa possibile? E' il caso di mettere due spiccioli sulla sconfitta casalinga di una squadra che davanti ai suoi tifosi ha fatto sempre bene? Sorrido mentre lo scrivo: vittoria Chelsea (che poi a dire il vero tutti questi scarsoni in squadra non li avrebbe).



PS L'ultima di Premier League sarà Manchester United-Fulham: i vicini di casa dei Blues, a due chilometri di distanza dal Chelsea! Come è divertente vedersi snodare davanti le storie più strane del football.



Manchester United-Chelsea 2 (quota 5,00)