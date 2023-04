La Viola ci è già passata. Nel senso che in Conference League aveva sbancato casa Lech Poznan (4-1) prima di tornare a Firenze e farsi una passeggiata in campo. Cosa riuscita malissimo fino al 3-0 per i polacchi, che si stava trasformando in una eliminazione o, nel migliore dei casi, nei tempi supplementari. Il finale ha aggiustato le cose sul 2-3, sconfitta fortunatamente indolore. Ora. Non rifarà l'errore perchè gli errori grossi non si ripetono, soprattutto nello stesso campo di calcio.Ile' uscito dalla bocca del vulcano chiamato Newcastle. Sembrava diventato un record, quel 5-0 nei primi venti minuti. Non e' così perchè c'era stato in passato un 5-0 in diciotto minuti. Ma insomma... Messo alla porta, dopo: il gruppo italiano ha fatto le valigie, uno dopo l'altro. Oggi - con Ryanin panchina - bisognerebbe spalmare la pomata sulla ferita: non sarà tanto semplice visto che arriva il, appena qualificatosi per la finale di FA Cup, dopo i calci di rigore contro il Brighton di De Zerbi. Una piomba dal disastro, l'altra da una faticaccia. Che le redini in mano le prenda Harry Kane? Sarebbe normale, e' sempre lui il boss dei londinesi ed è uomo mercato proprio per i Red Devils, quale occasione migliore?tra Rotherham e Cardiff, bisogna allontanare a spinte le zone limacciose. In casa dei primi non si pareggia con i secondi dal 2004. In questo caso, diciannove anni dopo, il punticello andrebbe bene, come no.Fiorentina-Cremonese 1 (quota 1,38)Tottenham-Manchester United marcatore si' Kane (2,40)Rotherham-Cardiff X (2,90)