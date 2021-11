, al Castellani. I toscani - che non hanno ancora pareggiato una partita - sono arrivati spalla a spalla con la Juventus giocando il calcio diche finora ha soprattutto detto due cose:(cinque sconfitte tranne con il Bologna), quello da trasferta sarebbe da scudetto (quattro vittorie tranne la sconfitta in casa Mou).Quando sono arrivate le partite alla portata, il Genoa non ha accelerato. Ora che si trova nello stadio di una "forte"? Credo molto a una svolta dei rossoblù, in questo match serve evitare di tornare a Genova piegati in due. Vuoi vedere che quel pareggio toscano... ? Io comunqueConsi salta nella Liga. I baschi stanno comportandosi meglio delle ultime sette stagioni (per ora ottavo posto) anche se a colpi di pareggi (sei). Contro questo avversario, al momento solo terzultimo, si deve fare di più, lo dice anche la quota. Se diamo un'occhiata ai precedenti negli scontri diretti, la più recente è una sconfitta, prima di quella sei successi sei. In due parole, magari si giocasse sempre con il Cadice.e qui si va via velocemente. Cinque volte nelle ultime sei è giunto un punto per ciascuna (considerando anche gli incroci in Serie C). La media è supersonica, chi dovrei essere per scegliere vie alternative?Empoli-Genoa X2 (quota 1,72)Athletic Bilbao-Cadice 1 (1,40)Cosenza-Reggina X (3,00)Il terno vale 7,22 volte la posta