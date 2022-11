Oggi soltanto un piccolo suggerimento. Perchè trovo che la quota valga la candela e che ognuno di voi possa decidere se inserirla nella sua giocata. Sto parlando dell'amichevole Lussemburgo-Ungheria, si gioca a casa dei primi. Che, secondo me, hanno tirato fuori di recente la migliore rappresentativa della loro piccola storia calcistica. Le ultime sei sono state addirittura tre vittorie, due pareggi e una sconfitta (interna contro la Turchia). Oggi, al di là del fatto che il turn-over riguarderà entrambe come in un'amichevole che si rispetti, trovo che la quota del "segnano entrambe" non sia male per niente (l'ho vista a 1,98). Se vi ho convinto mettetela tra le vostre. Tra le altre mi convince poco e niente, quotine troppo piccole, bisognerebbe andare a cercarsi gli handicap di Spagna e Portogallo (che potrebbero pensarci poco a quella odierna). Mi fido di voi, di tutti voi.