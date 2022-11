Ultimo sabato prima della sosta Mondiale: fossi in voi non esagererei con marcatori e segnature, in tanti potrebbero già avere la testa in Qatar.Il pomeriggio italiano dà la stura con la capolista. Che è sempre un bel vedere anche quando non la prende proprio dritta senza il suo Kvara-dona. Contro avrà l'Udinese che piano piano si sta inabissando, mai avevo visto una squadra presa a pallate come i friulani nel primo tempo con lo Spezia, casualmenre finito in parità., dando luogo poi al torello. Vero che contro l'Empoli ci ha messo ben di più ma i toscani ci hanno confermato ieri sera di essere in piena salute.. Perché quando le succitate si confrontano almeno tre reti vengono sempre fuori. Nelle ultime nove otto over, addirittura un 3-4 per i neroverdi. Certo, Thiago Motta è reduce dalle sei pere prese da Simone Inzaghi e non vorrà tornare a spalancare le porte di casa ma questa è sempre stata una partita cosi' e in più dovremmo rivedere Berardi, non si sa se dall'inizio.Il Newcastle è il poster della compagine in gran forma, il Chelsea tutto il contrario.Il Chelsea, secondo me, non vede l'ora di fermarsi: intanto però deve provare a stoppare questi diavolacci bianconeri. Che, vada come vada questa, si guarderanno i Mondiali dalla zona Champions League. Ed è fantastico., i più coraggiosi potrebbero fermarsi a un gol di meno.In Bundesliga ci servono calda calda: nonostante la quota da me scelta sia in leggera salita la vedo rapida, rapidissima, indolore.Napoli-Udinese parziale/finale 1/1 (quota 2,05)Bologna-Sassuolo over (1,80)Newcastle-Chelsea 1X/multigol 1-3 (1,95)Schalke-Bayern Monaco parziale/finale 2/2 (1,51)Quaterna da 10,8 volte la posta