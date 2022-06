Leggendo le partite, subito. Leggendo le quote, un'altra volta. Mi sono innamorato doppiamente. Perché. Questa Nations League è partita con il piede giusto, hai voglia. Bisogna dirlo prima che (domani) comincino a piovere quelle dell'Italia, fanno paura soltanto a.... Qui mancherà Pogba, mezzo prossimo juventino (?) ma kappaò. C'è invece Mbappé che ha snasato il Real Madrid restando a casa PSG. Vale come se non di più del Monte Rushmore, quello dei Presidentissimi d'America scolpiti sulla roccia, ogni suo tiro cento monete d'oro, ogni sua intervista parole di latino. Più il Pallone d'Oro, Karim Benzema: vale riga. Ma di là basta nominare una coppia come Eriksen e Kjaer, furono un film nel film con il primo a terra e il secondo che pompava aria. Il milanista non ci sarà ma è come se ci fosse, l'ex interista da quel giorno è nei pensieri e nelle preghiere di tutto il mondo pallonaro. Accanto a lui ci saranno uomini e calciatori veri, il ct ha già ruggito. Per la combo 1X/gol c'è n'è e come. Si gioca allo Stade de France, ormai la Tour Eiffel del calcio.. Pensate che addirittura i due ct, Roberto Martinez e Louis van Gaal, se la sono giocata anche come tecnici di Premier League (quattro su cinque sorrise il secondo). Oggi ci sono quote per tutti i gusti (si giocherà a Bruxelles nello Stadio di Re Baldovino). De Ketelaere se lo studierà il Milan, Lukaku ovviamente l'Inter, Depay un po' tutti poi ci sono gli atalantini. Anche in questa (come sopra) sanno attaccare e fare male: non pensate che le difese bastino a fare il loro lavoro, quando ci sono questi signorini qui davanti bisogna dare più mandate possibili alle porte.Buon divertimento.Francia-Danimarca 1X/gol (quota 2,35)Belgio-Olanda 1X/gol (2,15)L'ambo vale 5,05 volte la posta