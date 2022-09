C'è Serie A in questo giovedi' di Nations League? Eccome se c'è. Basta dare uno sguardo a Francia-Austria, dove è presumibile trovare i centravanti del Milan (Giroud) e del Bologna (Arnautovic). E perché Maignan no? Ve lo ricordate l'austriaco tanti anni fa, nella prima apparizione in Italia, da giovincello interista? C'entra nulla con quello che abbiamo ritrovato al Bologna, probabilmente senza Arna i punti sarebbero molti di meno visti i gol segnati e il fatto che i felsinei si reggano sulle gambe grazie a lui.



La quota del marcatore-si' è alta esattamente come le difficoltà di trovare qualcosa di buono in casa della Francia. Che si gioca punti decisivi per non retrocedere contro la nazionale che potrà provare a mettersi dietro le spalle. La quota di Arnautovic da marcatore a 4 contro 1 ingolosisce anziché no. Anche perché se i transalpini dovessero pescare una serata-sì, persino un 3-1 o un 4-1 potrebbero essere buoni per noi.



Lewandowski è rimasto scottato da Bayern-Barcellona, dal 2-0 trangugiato nonostante il dominio blaugrana nella prima frazione. Questo Polonia-Olanda contro la prima del gruppo è il modo migliore per scacciare i fantasmi di quella sfida di Champions League. E i tifosi di casa saranno quelli polacchi. A Varsavia un gol del nostro amico, a 2,25, attira l'attenzione europea. Tranne gli orange gli altri ci sono tutti.





Polonia-Olanda marcatore-si' Lewandowski (quota 2,25)



Francia-Austria marcatore-si' Arnautovic (4,00)



Ambo da 9,00 volte la posta