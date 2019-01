Ritorna la Bundesliga. E con un partitone, Hoffenheim-Bayern. Gli ospiti inseguono il Borussia Dortmund, i padroni di casa sono in zona Europa League. Se andiamo a guardare il numero dei gol, l'Hoffenheim ne segna più di uno e mezzo a partita in casa, il Bayern ne ha segnati circa due e mezzo a partita in trasferta. Sembrerebbe facile.



Liga, tra Getafe e Alaves è lotta a coltello tra quinta e sesta, con quattro punti di svantaggio per chi gioca in casa. Qui è tutto il contrario, i due precedenti giocati nel 2018 dicono che è assai probabile un bell'under 2,5. Non credo che nessuno vorrà scoprirsi, la posizione in classifica è troppo buona.



Ligue 1 con Lille-Amiens. Il Lille, splendido secondo in classifica anche se a chilometri dal PSG, ne ha toppate quattro in fila in casa, una sconfitta e tre pareggi. L'ultima però è stata una vittoria a Caen e ovviamente contro l'Amiens, che è quartultimo, non può non tornare alla vittoria casalinga.



Championship, va in scena Norwich-Birmingham. I primi sono a caccia del Leeds e stanno facendo una stagione super, i secondi sono a quattro punti dalla zona playoff. Il Norwich è certamente squadra da trasferta, infatti conduce la speciale graduatoria. In casa ha pareggiato una volta e perso quattro. Ma sempre nel suo stadio in fa due gol a partita, che è quello su cui ci basiamo.





I CONSIGLI DEL VENERDI'





Hoffenheim-Bayern gol (quota 1,47)

Getafe-Alaves under 2,5 (1,48)

Lille-Amiens 1 (1,55)

Norwich-Birmingham over 1,5 squadra casa (1,88)





La quaterna vale 6,33 volte la posta