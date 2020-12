Monday Night estremamente difficile perchè quello che all'apparenza potrebbe sembrarti facile non lo è per niente. Per esempio, la Serie A, con Fiorentina-Genoa. Momentaccio (anche fisico) per Prandelli cui non può certo bastare la vittoria contro l'Udinese in Coppa Italia e ai tempi supplementari.



Sono andato a spulciare tutto di questo match che di pacca mi ispira poco e ho scoperto che in due stagioni la Viola ha vinto il 38,89% delle partite casalinghe in cui ha cominciato da favorita (sette vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte). Ben poco. E allora la quota della doppia esterna diventa ciancicabile. E' ovvio, dai coraggiosi.



E' dal 2012 che il Brighton non mette in fila il Southampton. Molto, troppo tempo. E se guardiamo che nelle ultime quattro (tre delle quali con Tottenham, Aston Villa e Liverpool) ha arraffato cinque puntazzi, è arrivato il momento giusto per mettere fine alla serie dei Saints. Che comunque viaggia sette punti sopra ai nemici. Nel 2019 furono due sconfitte interne per il Brighton: se non vince questa nella condizione (più che positiva) in cui sta adesso...



Hoffenheim-Augsburg diventa la più facile. E non lo è affatto. Soltanto che tiriamo un capo del filo che si può tirare. Queste sono due squadre abituate a segnare dagli ultimi 20' in poi, come se la partita cominciasse allora. Sì, entrambe. E allora può essere quella la strada maestra.



La nostra scommessa



Fiorentina-Genoa X2 (quota 2,02)



Brighton-Southampton 1 (2,50)



Hoffenheim-Augsburg tempo con maggior numero di gol secondo (1,93)



Il terno vale 9,74 volte la posta