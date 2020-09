Un terno che fa perno sulle reti da segnare. E soprattutto su quelle già segnate negli scontri diretti che già ci hanno fatto vedere in passato.Applausi soprattutto per gli ospiti che hanno mostrato, nelle final eight di Champions League, qualcosa di molto tosto. E a saperlo per prima è stata la Juventus. Poi c'è caduto anche Guardiola con il suo City, fatto a pezzi. Insomma, un Lione arrabbiato. Che abbiamo già rivisto fare barba e capelli al Dijon che era pure passato in vantaggio. Squadra che segna come poche. Ma l'avversario, ovvero il Bordeaux, non sai come prenderlo. Per il momento ha toppato la prima ma la seconda è passato in casa dell'Angers. E nessuna squadra di L1 ha segnato, per esempio, più dei girondini nei primi 15 minuti della scorsa stagione. Nelle partite interne.Credo che se si ricominciasse da capo non retrocederebbe mai. Gli ha detto proprio male. Alla prima gli tocca il Middlesbrough, che nello scorso torneo ci ha detto di essere più da viaggio che da casa. Anche se l'ultima volta che si sono prese in Premier League c'è stato un solo gol nei due match, qui tira arietta completamente diversa. Con il Middle che ha segnato in tutte le ultime cinque (comprese le amichevoli) mentre il Watford andò a secco solo contro il City.Solo uno sguardo a quello che sono state capaci di fare una contro l'altra nelle passate stagioni: nelle ultime undici sfide, compresa la Coppa, soltanto un under 2,5 e tutti ma proprio tutti tutti tuttissimi over 2,5 e più. Non credo che si prendano paura per il fatto che siamo alla prima giornata, se così sarà ne vedremo delle belle. Ancora una volta.Il terno vale 6,39 volte la posta