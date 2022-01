Ci si cala la mano nella tasca e si tira fuori un cip benedetto perchè il gioco vale la candela... Quaterna da oltre ventitre contro uno, ieri è stata una giornata che ha fatto secchi tutti dal Manzanarre al Reno, oggi ci proviamo noi a rompere la pignatta!Peccato - e lo ha detto chiaramente Simone Inzaghi dopo che la sua Inter aveva archiviato tre complicatissimi punti - che si debba giocare su un campo che non andrebbe bene nemmeno due categorie sotto. Che ci mettano le mani e subito perchè ci evoluiscono (e ci ricevono) le squadre milanesi, non il circoletto degli ammogliati. Dopo la regola del vantaggio saltata per aria al gol di Messias contro lo Spezia,Ieri il punto di un'Atalanta mutilata è stato d'oro in quel senso, ecco perchè Allegri non può considerare l'eventuale sconfitta.non pare una quotaccia.entrato nella ripresa contro il Lecce in Coppa Italia è sembrato con il ruggito del leone,. E considerando che l'Empoli ha dato il fritto giocando addirittura i supplementari in Coppa al Meazza contro Ranocchia e compagnia bella,Contro Gabriel è stato un cecchino impressionante, gli è mancata la fortuna. Ma non è in forma, è in formissima.Derby londinese di levatura importante, ancora di più dopo l'incredibile finale di Leicester dove Kane e compagni hanno vinto in due minuti una partita che al novantunesimo stavano perdendo. Subito dopo il grande attaccante ha promosso il suo allenatore con il massimo dei voti. Ecco perchè qui vengono per vincere ancora. Ma il Chelsea èChiusura con una strana partita di Bundesliga, tanto tempo fa l'ha vinta ilche era una squadra competitiva, adesso ilè tornato ad essere se stesso e i competitors fanno festa se riescono a spuntare il pareggio.Ps Soltanto alla seconda di andata in Serie A erano usciti due 0-0 (Atalanta-Bologna e Sassuolo-Sampdoria). In questa giornata già Genoa-Udinese e Lazio-Atalanta si sono concluse senza reti, vuoi vedere che viene fuori il record stagionale con il terzo 0-0? Ma da quale incontro? Se avete qualche ispirazione...La quaterna vale 23,3 volte la posta.