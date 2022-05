E' la settimana in cui ricorre la tragedia del. Poche parole per dire che se c'è una partita nella quale i granata vorrebbero vincere a tutti i costi è quella di oggi. In questo match non c'è classifica, non c'è altro, scenderanno in campo come se fosse una finale. Questo è quello che penso e che si aspettano i loro tifosi. Il Napoli lotta per il terzo posto e ancora non è detto che non possa far meglio. Però dovrà lavorare sodo. Anche perchè i granata arrivano da nove gol segnati in tre gare, in più ritrovando il. Ma ilnon perde su questo campo dal 2015, avendo in seguito collezionato cinque successi e un pareggio.Il gol alberga anche nella combo di, la partita di metà pomeriggio. Bisogna risalire al 2016 per trovare un successo sul campo di Reggio Emilia per i padroni di casa contro i friulani. E sei anni sono sei anni. In più il momento appare favorevole agli ospiti, che stanno giocando molto meglio. Oltretutto il gol vincente di Defrel in quel 2016 è l'ultimo messo a segno dal Sassuolo contro l'Udinese, in casa! Questa però sembra l'occasione giusta per rivederne e divertirsi. Ma la X2 pare d'obbligo anche per i quotisti e la combo con il gol da ambo le parti si gioca a 2,10.Si assegna un trofeo nella serata e sarà quello della, a Parigi, Stade de France, Presenze assolutamente inattese quelle di, nessuna big e la cosa si fa ancora più interessante. Perchè le due hanno vinto l'ultima Coppa di Francia nella notte dei tempi: i primi nel 1997, i secondi nel 2000. Motivo in più per credere che disputeranno una partita in cui regalare praticamente nulla all'avversario.E se il pareggio tra le due in Ligue 1 è assente dal 2019 ci si può credere ancora di più. Nelle finali meglio vincere che giocare bene, non l'ho detto io. Ma voi, veri volponi, lo sapete da un secolo!Torino-Napoli 1X/gol (quota 2,60)Sassuolo-Udinese X2/gol (2,10)Nizza-Nantes X (3,30)Il terno vale 18 volte la posta