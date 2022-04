Nelle due partite che incideranno molto sulla vetta della classifica. Ovviamente Spalletti e Pioli debbono vincere perchè in questo finale di campionato ogni punto lasciato per strada lo raccoglieranno le altre due. Ma torniamo alla vendetta calcistica con cui avevo aperto.La città e i tifosi tutti lo ricordano bene, quel 3-0 subito. Dopo essere rimasti in dieci per il cartellino a Koulibaly. Era il 29 aprile del 2018. E l'uscita da questa Coppa Italia, bastonati dai viola per 5-2 nei tempi supplementari ve la ricordate? Che vergogna...Sei punti in queste due gare porterebbero pessime notizie a Milan e Inter.Rileggete bene se no non ci credete, fu sette a zero! Quel match a Torino non hanno potuto dimenticarlo perchè e' impossibile prendere il cancellino e riportare la lavagna a zero. Torniamo a Torino-Inter di poche settimane fa e al calcio di rigore che Massa e Guida (li metto in quest'ordine...) non concessero a Belotti tirato giù da Ranocchia. E si era già sull'uno a zero per i padroni di casa. Il pareggio di Sanchez all'ultimo secondo portò via punti meritati a Juric e ai suoi, che se l'erano giocata alla grandissima. Ecco, se il Toro ripetesse una notte simile sarebbe tostissima per il Milan che viene dal pareggiaccio col Bologna.Impressionante il numero di spettatori che lametterà in tasca all'Olimpico tra Salernitana e Bodo/Glimt, tra oggi e giovedì in Conference League., anche se è troppo facile capire che sceglierebbe la qualificazione europea alle semifinali (contro Leicester o Psv). Nicola non lo avrà nascosto ai suoi che per provare a salvarsi debbono vincere ovunque e comunque. Contro un avversario possibilmente distratto da ciò che ho detto sopra,Perchè da qui può uscire chi si porterà via la Premier League. Guardiola e Klopp, Klopp e Guardiola. Con un solo punticello di vantaggio per i Citizens. Ma c'è anche De Bruyne e Salah, Salah e De Bruyne. E non solo. C'è la semifinale di FA Cup in programma, il ritorno di Champions per preparare un altro galà: tutto quanto fa spettacolo, come dicevano a Odeon. Questa può finire in tutti i modi che vi vengano in mente. MaChe domenica bestiale/la domenica con teeeeee: si parlava certamente del calcio.La quaterna vale 23,3 volte la posta