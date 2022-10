. La cosa più interessante è senza dubbiosulla panchina della Spal. E non è tutto.Nel caso opposto invece sarebbe l'olandese Strootman - in momento di ultraforma - a tornare a rivedere, anche se da avversario, i colori giallorossi. Il debutto di DDR in campionato, avvenuto a Cittadella, ha messo in tavola uno 0-0, ipotizzabile che anche qui possa venir fuori un under 2,5 (i rossoblù hanno prima di ogni altra cosa la promozione nel mirino).Nessun dubbio che in casa contro il Cittadella tiri subito aria di ripresa, i granata vogliono chiudere il momentaccio vincendo questa e passando il turno. Seppure l'avversario sia quasi impossibile per quello che è scritto nel libro della Storia del Calcio: otto volte affrontato, una soltanto sconfitto (nel 2010 in Serie B, 1-0)! Juric però c'è apposta per ribaltare dati come questo. E nonostante da ieri la quota vada in crescendo, punto lo stesso l'1/1 parziale/finale.e i padroni di casa sono la nuova squadra di Roberto De Zerbi. Finora solo il punto preso - il mirabolante 3-3 col Liverpool - e poi le due sconfitte, Tottenham e Brentford. Ma se le ho guardate bene ho visto una squadra decisamente in palla: stasera potrebbe disintegrare l'avversario, che è niente di che. Io agguanto l'handicap di un gol ma chi fosse particolarmente coraggioso potrebbe spingersi più in là!