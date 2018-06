Sabato a Frosinone ci sarà l'ultimo atto, quello che porta direttamente in Serie A. L'avvertimento è per Coronado, Fiordilino, Jajalo, Aleesami e Bellusci per i rosa; Ciano, Crivello, Paganini, Gori e Dionisi per i gialli. Sono i dieci diffidati che se vorranno esserci dovranno mercoledì evitare qualsiasi tipo di cartellino. E non sono uomini leggeri ma pesantissimi. Decisivi.



Si parte quindi dalla Sicilia, con Palermo-Frosinone. Stellone contro la squadra della Serie A. Un motivo in più per definire un vero e proprio partitone. I padroni di casa, giunti dietro nella regular season, devono vincerne almeno una e considerato cosa troveranno in trasferta, questa appare quella più alla portata. Tra le due squadre sono loro quelli che sembrano più in palla forse perchè nella testa degli uomini di Longo c'è ancora quel maledettissimo Frosinone-Foggia.



Credo nel Palermo, che non può buttare via tutto sin dall'andata. La quota tutto sommato ci può stare.





I CONSIGLI DI MERCOLEDI'





Palermo-Frosione 1 (quota 2.30)



@calcioepepe