Ambi da circa dieci volte la posta ne girano pochi. Oggi ne ho scovato uno che mette paura soltanto a guardarlo, ci si prova come i barbari. Mi raccomando però, con qualche spiccio e niente di più. In un lunedì di magra va in campo addirittura Sua Maestà il Real Madrid, mica cavoli. Ha l'occasione di scavalcare il Barcellona capoclassifica ma dovrà metterci tutto sè stesso perchè il madrileno Vallecano che avrà di fronte è in posizione di classifica che si sta facendo via via più importante e in momento di forma da togliersi il cappello, otto punti nelle ultime quattro. Se i blancos vogliono la testa, della classifica e dei rivali, in un colpo solo, dovranno sbagliare pochissimo. Ah, dimenticavo, il pronostico nasce anche (o soprattutto?) dal fatto che il pareggio tra loro non sortisce da ventidue anni ventidue! Se vi sembrano pochi fatemi un fischio.



Bella in B, tra Reggina e Genoa, la prima quinta e l'altra seconda, tre punti avanti. Può essere la classica sfida da "primo non prenderle". Ho trovato, girando tra le combo, una quotarella niente male, prevede i liguri imbattuti e un intervallo di uno-due gol. A quella quota si può firmare in bianco.



Vallecano-Real Madrid X (quota 4,00)

Reggina-Genoa X2/multigol 1-2 (2,40)



Ambo da 9,60 volte la posta