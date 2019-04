Champions League. Si fa sul serio con Tottenham-Manchester City e Liverpool-Porto, che ci ricorda l'uscita della Roma.



Vado sulla prima. Derby fantastico reso ancor più bello dalla cornice del nuovo stadio di Kane e soci. Anche per quello, per il fatto che siamo di fronte alla partita di andata dei quarti di finale, credo fermamente in una cosa. I bianchi di Pochettino faranno una partita strepitosa, quella cercano e quella vogliono offrire ai loro "nuovi" tifosi. Per questo la quota della vittoria interna mi sembra un missile e su quella mi fermo. In singola perché è troppo troppo alta.



La quaterna parte dai rossi di Klopp, che hanno ritrovato i gol di Salah e che il Porto possono metterlo all'angolo fin dalla prima sera. A fine pomeriggio si gioca l'unica sfida di Ligue 1, Nimes-Rennes, in cui l'overone sembra il classico per squadre (che segnano) e che non debbono cercare punti vitali.



Per completare mi dirigo nella Championship inglese. In entrambe le partite i precedenti fanno cassa. Blackburn-Derby, le ultime dieci volte contro e soltanto due gli over 2,5; Sheffield Wed.-Nottingham For. eccoci nel campo dell'esatto contrario, gli ultimi sei faccia a faccia sono terminati con almeno tre gol.



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Tottenham-Manchester City 1 (quota 4,33)



e poi



Liverpool-Porto 1/handicap (quota 1.90)

Nimes-Rennes over 2,5 (1,96)

Blackburn-Derby under 2,5 (1,95)

Sheffield Wed.-Nottingham For. over 2,5 (2,20)



La quaterna vale 15,9 volte la posta