, da cui bisogna ripartire prima segnando, cosa che non accade da oltre quattrocento minuti, e poi tornando a vincere. Gli inglesi hanno sbancato il Meazza con due gol nell'ultima parte, troppo difficile pensare a ribaltarla, per quest'anno è andata così. Ma lo scudetto no, lo scudetto è ancora lì. E con la Salernitana di Nicola bisogna prenderla sul serio, perché se no si fa la fine che ha fatto il Milan. C'è anche il recupero contro il Bologna, per cui diciamocelo chiaramente: sarà stanca e non più quella che era prima maUna combo, quella giusta. Visto che la quota nerazzurra non esiste bisogna andare a cercare. Mi pare chenon sembra brutta da ogni parte la si guardi. Anche perché dà la possibilità di farne uno ai campani, cosa che non escluderei affatto.e non possono impacchettare regali per nessuno. Gli ospiti il regalo l'hanno fatto a noi con quel gol nel finale al Borussia Dortmund, per un terno da paura con il sinistro all'angolino che fece Fabian Ruiz alla Lazio. Questa voltasaranno una contro l'altra. La prima ha poco da conquistare nella stagione, la seconda invece è seconda in classifica ed è assai difficile che non ce la faccia a tornare con Real Madrid e Barcellona. Sono reduci da sei successi in fila (due i padroni di casa, quattro gli ospiti): niente ci dice che non venga fuori un partitone,(quota 1,80)(1,75)(2,50)Il terno vale