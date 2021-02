Dipenderà dalle assenze o dalle presenze? Per esempio, dal fatto che Lukaku e Hakimi se la vedranno da fuori campo? Si parla dell'al Meazza. Entra in un momento particolarmente convulso della classifica di campionato, prima di Juventus-Roma. E dopo, non molto tempo dopo quel 2-0 di campionato tra nerazzurri e bianconeri, quel gol surreale di Barella lanciato da Bastoni con una stella filante.E' la prima, abbiamo detto., la prossima settimana c'è il ritorno dove, al limite, mettere a posto, o provarci, tutto quello che è andato storto all'andata. Ecco perchè. Non è detto che lo sia ma potrebbe trasformarsi in una ispirazione.Premier League, ne acchiappo una e cioè. Giornata numero 22, gli ospiti a 26 punti e il Newcastle a 22. Fuori da tutto, anche dalle paure di qualcuno che da dietro si metta a correre con gli stivali delle sette leghe per venirti a prendere. Partita tranquilla, che sugli scontri diretti precedenti vive di poche fiammate, una qua e una là. Nelle ultime otto di PL solo nove gol, la miseria della miseria.. Non serve nemmeno la circospezione. Occhio ai pacchi però. Si chiamano pacchi apposta., non certo quello che ha vinto il campionato. Un derby è sempre un derby, non c'è dubbio, ma il borsino dice Gala. Gli ospiti dovranno pensare a ben altri giorni, a ben altre classifiche. E mettercela tutta. Per il momento sono a diciotto puntazzi dal Gala e non particolarmente aiutati dalla situazione infortuni., i padroni di casa si stanno giocando tutto a tre punti dal Fenerbahce e due dal Besiktas. Nonsosemmmmmmmmmmispiego.La quaterna vale 12,9 volte la posta