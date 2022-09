Si vede che hanno fatto tutti 2+2 uguale 4 dopo la partita della Juventus. Prima sconfitta della stagione ma ancora una volta scoperta a giocare un tempo solo. Troppo poco? Troppo poco.. Senza regalare minuti utili soltanto a loro.. Cosa che certamente non fa assolutamente piacere a Herr Klopp, che sotto il Vesuvio ci ha già perso tre volte, due con il Luverpool e una in precedenza con il Borussia Dortmund.Altra differenza sostanziale c'è: sulla strada di Inzaghi c'è anche il Barcellona per cui ogni punto preso alle due big sarà oro colato mentre nel gruppo del Napoli i reds d'Inghilterra sono i favoriti ma subito dopo c'è Spalletti.Ma la base di tutto stasera sono comunque le reti che conteremo.. Che poi al Maradona possa uscire, per esempio, un 2-2 sembrerebbe molto più probabile che a Milano. Dove infatti la quota del gol/over è ben più piccola.. In una Antonio Conte deve spianarsi la strada in casa (dove Kane e compagnia hanno finora sempre vinto) contro il Marsiglia di Tudor, squadra subito entrata in forma nonostante il cambio dell'allenatore. La quota non è strepitosa ma in una quaterna può starci. Nell'altra dovrebbe essere un tiro a bersaglio tra Barcellona e Plzen, l'handicap a partire dai tre gol di scarto può essere il modo migliore per inserirla. A 1,65.Ps:, tutta spostata dalla parte degli ospiti. Per problemi al terreno di gioco i padroni di casa ne hanno giocata solo una davanti ai loro tifosi, vincendola. E facendo molto molto bene anche in trasferta. Il pareggio a 4,20 mi sembra troppo alto, il Lorient è nettamente più vigoroso di quello che si è salvato soffrendo fino all'ultima giornata.Inter-Bayern Monaco gol/over (quota 1,65)Napoli-Liverpool gol/over (1,80)Tottenham-Marsiglia 1 (1,47)Barcellona-Plzen 1/handicap 2 gol (1,65)Lorient-Lione X (4,20)Quaterna con le italiane da 7,20 volte la posta, singola da 4,20 volte la posta