Siamo al girone di ritorno? Certo che sì. Cremonese e Inter hanno da battagliare per qualcosa di importante importante importantissimo. Ma i nerazzurri arrivano da una bastonata epocale che, oltre alla sconfitta interna con l'Empoli, ha aggiunto la difficile "querelle" con Skriniar, espulso addirittura già nel primo tempo. E pochi giorni se non poche ore dopo la favolosa Supercoppa stravinta in Arabia proprio contro i cugini. Oggi si gioca a un centinaio di chilometri da casa contro i grigiorossi di Ballardini, ottimi nella svolta ma... Suppongo che un tipo come Lautaro che ha profondamente deluso contro i toscani morda le traverse, lasciandoci stampati canini e incisivi. E quindi il 2/2 parziale/finale non diventa un miraggio. Nonostante questa sia la Cremonese che ha eliminato il Napoli dalla Coppa Italia, qualche sospiro fa e nel Diego Armando Maradona, il salotto di Spallettone.Atalanta-Sampdoria sembra una non-partita su ciò che si è visto di recente. Nel calcio succede ed è successo di tutto ma questo handicap (quattro di fila tutti per Gasp, una contro l'altra) può non uscire?Prima volta in assoluto (in sette anni!) che tracimo in Brasile. Si gioca la Supercoppa - nel campo neutro Manè Garrincha di Brasilia - tra il Palmeiras e il Flamengo. Siamo con i piedi dentro una finale e quindi capirete tutto ciò che c'è da capire. Se in più infiliamo il dato che gli ultimi tre faccia a faccia si sono conclusi in pareggio (nell'atto conclusivo della Coppa Libertadores si andò ai tempi supplementari) è facile provare a non discostarsi da quel binario. Nei match che valgono un trofeo anche un respiro può valere triplo. O quadruplo.(quota 2,10)(1,93)(3,10)Terno da