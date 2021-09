Tutta questione di gol. Per arrivare, con un terno, a una bella quota. Sarà l'Italia delle riserve? No, io la vedo da un altro punto di vista. Sarà l'Italia che vuole tornare al successo, dopo due pareggi che non aveva previsto. Contro la Bulgaria in casa e i resti della Svizzera si doveva vincere ma i tre punti non sono arrivati. Questa con la Lituania è diventata fondamentale. Anche se saranno molti gli indisponibili che già sono tornati a casa.In un inferno di quotarelle impossibili da prendere in esame ce n'è una che farebbe la differenza. E se fosse il primo tempo quello in cui si segnasse il maggior numero di gol? Per me ci sta, l'Italia comincerà forte (contro una nazionale debole): può già chiuderla nei primi 45'. E se cosi' fosse, la ripresa potrebbe diventare poca cosa visto che domenica si giocano partite importanti, in Serie A.Non capisco proprio come gli sia scivolata la mano fino a scrivere due,quindici per quanto riguarda il gol di Polonia-Inghilterra. E perchè mai? Ovvio che al momento è dura sapere se ci saranno Lewandovski e Kane. Ma non ha grande importanza. Le differenze che ci sono in classifica (cinque punti a favore della Perfida Albione) possono anche farla diventare un'amichevole, in cui le squadre si divertiranno a costruire e non ad addormentarsi in mezzo al campo.Al contrario, i numeri di Grecia-Svezia sono quelli che sono ed è difficile sottovalutarli. Soltanto un overone da giugno in poi per queste due nazionali. Impossibile non preferire l'under.