Oggì è impossibile quindi andiamo sull'impossibile. Con il cippino passa la paura perchè sembra l'unica cosa da fare, a parte mettersi davanti alla TV.Poche cose ma importanti. In Premier League, nelle ultime sei volte cinque è finita gol e sto parlando dei precedenti di Wolves-Arsenal. Per la Coppa del Re, e siamo all'andata delle semifinali, nelle ultime otto volte che si sono incontrate Bilbao e Valencia (in Liga) si è conclusa under 2,5 o ancora peggio in fatto di reti.Questa dovrebbe essere la doppietta da imbracciate per il giovedi', il resto è da inventare. Perchè? Perchè il Sassuolo anti-Juve dovrebbe mettere in campo Scamacca e Raspadori, che sono squalificati in campionato e non potranno affrontare la Roma. Perchè l'Atalanta senza Zapata non è la stessa Dea cosi' come la Vioia senza Vlahovic (e ci si dovrà abituare) ne ha fatta una e l'ha persa 0-3 in casa. In più, a proposito di Vlahovic, si sente dire che andrà in panca lasciando spazio a Kaio George. E allora tutto si fa molto più complicato.Tornando in Premier League un'altra cosa ve la debbo dire. Nell'andata di Liverpool-Leicestet, che ricordo bene, Salah si fece neutralizzare un rigore a partita appena cominciata. Fosse andato dentro quello, sarebbe finita tanti a pochi. E invece vinse il Leicester, pazzesco. Vendetta, tremenda vendetta.Ribadisco, per chi ha un cippino da improntate c'è la cinquina, per chi invece cerca l'ambo del giorno ci sono le prime due di cui ho parlato sopra. Ma è una giornata fiammeggiante, andate con un filo di gas.