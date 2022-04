Furono la spallata a Sanchez e la giravolta ad Handanovic di Giroud a cambiare il campionato di Simone Inzaghi. Fino al derby avviato a mettere le scarpe nelle impronte di Antonio Conte. Poi Lautaro, Dzeko, Barella, Brozovic che si è dovuto fermare, De Vrij che non si è più fatto vedere. EChe Allegri e il mercato (con l'arrivo di Vlahovic e Zakaria) hanno rifatto, con i risultati che sono sotto gli occhi. Prima si perdeva con Empoli e Sassuolo in casa, poi è stata una marcia (e parlo solo del campionato).Sono i numeri a proporci una domanda posta in questi termini. Allegri e Simone Inzaghi (non un buon periodo per i fratelli, è stato esonerato Filippo a Brescia... ) avranno costruito linee-guida per una partita vincente. Ma la vedo dura che si possa assistere a tanti gol, all'andata e in Supercoppa - nei 90 minuti - è finita sempre 1-1. Ecco perchèChe se pensavi a uno che non ne saltava mai una pensavi proprio a lui. I primi due per squalifica.D'accordo, senza l'Osimhen nerazzurro che è Zapata. Qui forse c'è l'unica delle quattro che si potrebbe accontentare del pareggio ed è l'Atalanta. Ma avete mai visto Gasperini e la sua banda scendere in campo e firmare per il pareggio? Io mai. E nemmeno voi. Il Napoli gioca per non far allontanare il Milan di domani. E per farlo bisogna passare a Bergamo. Senza quei tre titolaroni è difficile come cogliere un bel mazzetto di ortica. Nei precedenti, spesso a rete entrambe., in cui la prima è tranquilla e praticamente potrebbe dire di essere arrivata a destinazione, la seconda invece vincendo riacchiapperebbe la Cremonese al comando, superando Lecce e Pisa. E il Monza dalla "cravatta gialla" di monsieur Gallianì con l'accento sulla "ì" è reduce da dodici-punti-dodici in fila. Insomma, tra i grandi favoriti per salire in A.di cui parlavo prima, dove al posto di Filoppo Inzaghi è arrivato, per scelta del presidente Cellino, cui non piacevano la "garra" e i risultati. Ma c'è il Vicenza di Brocchi, che ha scodato e si è rialzato vedendo ancora possibile una salvezza che fino a un quarto d'ora prima non lo era mai stata. Da sei giornate consecutive sempre gol per il Brescia di Inzaghi, vediamo se il binario resta quello anche con il ribaltone in panchina.Juventus-Inter 1X/under 2,5 (quota 2,50)Atalanta-Napoli 1X/gol (2,20)Como-Monza 2 (1,75)Brescia-Vicenza gol (1,87)La quaterna vale 17,9 volte la posta