Ovviamente prima di arrivare a quegli eventuali calci di rigore che alle squadre italiane mettono paura. E magari metterlo a segno prima di quanto seppe fare Gatti la sera dell'andata, all'ultimo secondo o quasi. Brutta, tutta brutta quella partita, almeno da parte della Signora. E non vale ricordare, anzi, che una delle note positive della serata fosse stato lo spezzone finale di Pogba, autore dell'assist finale. All'uscita successiva il francese ha detto basta, si è seduto per terra e si è dovuto fermare un'altra volta. Il Siviglia pare aver studiato sui libri come si fa a vincere questo trofeo seppure Emery sia emigrato su altri lidi. Anche se prima, con l'1-1 torinese, saresti passato con lo 0-0 e ora è cambiato tutto.in attacco. All'Olimpico, in questo senso, tutto si chiuse dopo pochi minuti, loro arrivarono a crearsi subito occasioni da gol. Poi più nulla. I ragazzi del Bayer, tutta gente sotto ai 28 anni tranne portiere e qualche panchinaro, l'hanno dichiarato a fine match, senza bluffare. E ora si mette malissimo perché l'uno a zero di Bove li costringe a trovarli, quegli spazi sotto porta. E con lo Special One sulla panchina avversaria sarà una cosetta da farsi venire il mal di testa. Se la partita si snoderà come la vedo io,La Viola deve vincerla avendo perso - incredibilmente - a Firenze. Ma sarà complesso farlo senza prendere reti. Dai Fiorentina, dai Italiano: perdere la possibilità di giocarsi la finale di Conference League contro il Basilea sarebbe un rimpianto perpetuo. Loro hanno detto: "Abbiamo l'occasione di essere ricordati tra 50 anni".P.S. A proposito di nerazzurri, possiamo portare altre tre italiane in finale. Due addirittura una contro l'altra. Sarebbe un bellissimo film.