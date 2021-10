Prima e unica volta. Per prendere una sestina bisogna fare i salti alti così. Ma ci si può togliere la soddisfazione di tentare con pochi spiccioli. E' mercoledì, vuoi vedere che ci aspettava? Intanto il Milan è scappato e fino a domani sera dormirà sogni di scudetto. Mica poco.(questo uno scontro diretto): l'altra classifica, quella delle inseguitrici.. Partita che ormai è diventata storia, bisogna tornare al 2015 per trovare una sconfitta bianconera ma al Mapei. Per il resto tre pareggi - il primo nel trofeo Tim - quelli di campionato con tanti gol, e una marea di successi. Essendo il match che apre la sestina andiamo piano per andare sano e lontano.. Il rigore di Dybala ha tirato giù dal castelletto punti basilari. Ora bisogna riprendere il cammino anche se l'Empoli di Andreazzoli sta facendo non bene ma benissimo. Sul piano di classifica e gioco.ma questo è un altro discorso.va comunque per vincere in Sardegna ma non è assolutamente detta l'ultima parola. Anche perché il bailamme dei giocatori epurati al momento rende tutto più complesso. Un bel gol come gli ultimi quattro scontri diretti in questo stadio? E prima di Roma-Milan?Aprì con un 3-1 amaro la Viola, all'Olimpico contro la Roma. Vorrebbe in teoria riprendersi tutto. Ma la Lazio alza la sbarra, diventerebbe crisi nerissima nel matrimonio con il nuovo tecnico. Proveranno a vincerla, certamente segneranno, magari tanto. Ecco da dove spunta l'over 2,5.Partita più o meno somigliante alla precedente, come impianto. Le ultime due una contro l'altra, a Genova, sono state due no-gol. Che torni ad uscire non ci credo nemmeno se lo vedo.Se i brianzoli (e non c'è dubbio alcuno) vogliono salire di livello queste partite non possono che vincerle. E la quota non sembra neanche bassa. Urca.(quota 1,42)(1,47)(1,60)(1,62)(1,50)(2,30)La sestina valeescluso il bonus.