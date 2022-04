Quando la Pasqua si avvicina come si è avvicinata ieri è un bel segno. Vediamo di dare gas per controllare se è rimasto qualcosa da prendere. Perché no?La Juventus ospita un Bologna che sta dando soddisfazione al nostro grande Sinisa, da tutti salutato da lontano. Sono rimasti pochi centrocampisti ad Allegri ma si farà quel che si può. Anche perchè nessuno può fidarsi della Roma che, è vero, pensa ad alzare un trofeo europeo ma entrare nelle prima quattro sarebbe un sogno di quelli fantastici. Ecco perchè questa è una di quelle sfide che Allegri deve prendere e mettere in saccoccia nonostante lo stato di forma dell'avversario. E poi diciamola tutta, la migliore Juve è stata quella battuta dall'Inter e quindi sono arrivati i tre punti di Cagliari, il momento è solenne comunque anche se si parla di quarto posto (ma ogni italiano sa che da qualche tempo è scudetto anche quello... ). Andiamo spediti con l'1/under 3,5, il Bologna da trasferta ne segna uno soltanto quando si ricorda e allora va bene così.In Premier League voglio proprio vedere quanto finirà Manchester United-Norwich. Un pareggio e una vittoria non possono aver imbellettato più di tanto gli ospiti, che retrocederanno mano mano che si avvicinerà la conclusione. La sconfitta di Liverpool contro l'Everton - con annesso cellulare di quel ragazzo distrutto da CR7 - fa capire bene che l'entourage dei padroni di casa salta per aria a ogni colpetto, nervi a fior di pelle e tutto quanto vi viene in mente. Ma oggi è la partita giusta per farne duemila e magari mettersi in mostra agli occhi di ten Hag, prossimo tecnico per riportare tutti ai fasti di una volta. Si sblocca già nel primo tempo? Per me non c'è dubbio.La partita della giornata è senz'altro Manchester City-Liverpool nel tempo di Wembley, semifinale di FA Cup. E magari anche qualcosa di più, anteprima della finale di Champions League per esempio. Il quarto di finale di Madrid è stato durissimo sotto tutti i punti di vista e lo strascico lasciato, fisico e nervoso, sulla banda di Guardiola potrebbe essere molto ma molto ma molto più pesante di quello che è invece toccato al Liverpool, trovatosi a disputare nè più nè meno una amichevole contro il Benfica, dopo la stravittoria dell'andata. Potrebbe non esserci De Bruyne oppure esserci al cinquanta per cento, anche questo lo colgo come motivo in più per prevedere Klopp che si appropinqua alla prima finale di questa primavera. E che dà un bel colpetto ai rivali di Champions e Premier. Wow!(quota 1,95)(1,65)(2,80)Il terno vale