Altro che lunediì, sembra Natale! Con tutto quello che NON abbiamo visto, tre partite di(con Juventus e Milan di mezzo...) sono una vera e propria giulebbe. A questo aggiungo un match spagnolo con sapore d'Europa. Ma andiamo con ordine., all'Olimpico di Roma. Lo fa in uno stadio dove l'aspetta Sinisa Mihajlovic, che si è allenato a calciare in porta come se gli spettasse almeno un gol di diritto. E. La quota non è alta ma piace molto a tutti e allora niente regali.... Qui c'è un'altra pericolante che però nelle giornate giuste ha sempre saputo disseminare di chiodi la strada altrui. Certo non nelle ultime due quando Atalanta e prima Roma chiusero facendo il tirassegno. Lo 0-0 in 10 con la Juventus di Coppa per il Milan è stato una buona ripresa, ora bisogna dargli seguito. Anche qui la quota del gol non è uno scasso ma non mi dispiace affatto.. Certamente vorrà far vedere che Balotelli non è stata una gran perdita e darà battaglia. Ma icontro una squadra che, a meno di piroette e saltimbanchi, è condannata alla Serie B. E poi bisognerebbe risalire al 2001 per trovare una Viola che non batte il Brescia in campionato e in questo stadio.Il volo nella Liga è più che comprensibile, è lì che c'è secondo me la quota più paccuta del turno. Villarreal e Siviglia giocano punti importanti, per l'Europa League e per la Champions League. Rapida occhiata: da quando sono tornate in campo hanno disputato 3 partite a testa. Totale: 6 under! Una contro l'altra tenderanno a rischiare proprio nel giorno sbagliato? Questa sfida è piena di gol negli anni scorsi ma quest'anno sembra che suoni altra musica. I coraggiosi provino con la X. Ma l'under 2,5 a 1,85 sembra da prendere e infiocchettare.I CONSIGLI DEL LUNEDI'La quaterna vale 8,35 volte la posta