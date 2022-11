Era tempo. Ma tanto. Che non mi piaceva un pronostico così nitido e chiaro ai miei occhi. Oltretutto, devo dire, pagato più di quanto mi sarei aspettato. E nel posticipo serale, la partita con tutti gli occhi sopra. Mi sto riferendo a, cui prima di tutti gli altri mancheranno personcine come Vlahovic e Immobile, settordicimila gol possibili. Ma non solo loro, per esempio Chiesa (che però verrà convocato), Alex Sandro, Lazzari, Zaccagni. Gente che dal punto di vista offensivo poteva dare una "smucinata". Invece no. E allora come dalle due squadre che subiscono meno gol di tutte dovrebbe poter uscire un over se non casualmente?E si continua. Con. I giallorossi hanno cambiato il loro "tema di Lara" da quando è uscito Dybala (che oggi potrebbe vedersela dalla panchina, chissamai pronto a farsi due salti in campo nel caso che) e Tammy è diventato un altro (ma il gol di sfondamento contro il Sassuolo potrebbe essere una citofonata cui rispondere). Il Toro magari schieterà un attacco virtuale, di quelli che bestioni come Smalling-Mancini-Ibanez fanno difficoltà a tracciare sulle carte geografiche dell'incontro. Uno come Miranchuk-Vlasic-Radonjic. QuindiNumeri meno alti ma lo stesso da inseguire in, reduci da belle prove che avrebbero dovuto/potuto meritare di più (il pareggio contro la Juventus di Kean, la vittoria contro l'Udinese). Si sono avvicinate a segnare come se avessero il doppio dei punti che sfoggiano in classifica. Ecco perchèsa d'Italia con Roberto De Zerbi. Fino all'ultimo sono stato indeciso se incanalarla sulla vittoria casalinga o sull'over (che al termine è stata la mia decisione). Avevo persino pensato alla combo!Quaterna da 10,3 volte la posta