Due ottavi di Coppa Italia e un match di Super Lig turca che ci interessa molto da vicino.Le big tutte in due in casa, partendo dalla Juventus. Che certamente guarda alla zona Champions League ma non può sottovalutare (e non lo farà) la possibilità di aggiudicarsi un'altra Coppa Italia, dopo aver perso in quel modo barbino la Supercoppa. L'avversaria sarà una nuova Sampdoria, che ha appena esonerato D'Aversa e ha i suoi problemi. La quota è davvero una quotina ma non riesco a immaginare come i i blucerchiati possano mettere i bastoni tra le ruote. Vengono da tre sconfite che diventano otto di fila considerando gli ultimi cinque scontri diretti: 1 fisso.Lo stesso 1 fisso che viene fuori, anche non proprio con la stessa quotarella, in Lazio-Udinese. I friulani di Cioffi non giocano male per niente ma quando la Lazio è in serata, soprattutto all'Olimpico, e mette in azione gente come Immobile e Milinkovic-Savic, in poche resistono. E brucia ancora da morire sulla pelle dei laziali quel 4-4 all'ultimo secondo, in campionato. Senza trascurare che la Coppa Italia è certamente un traguardo anche per Sarri.La terza sfida del terno è molto più corposa, con la X a 3,40. Bella, intensa e di altissima classifica. Con il nostro Montella e la sua Adana che vanno a giocarsi tanto in casa del Konyaspor, secondo in classifica anche se staccatissimo dal grande Trabzonspor, già praticamente con il titolo tra le braccia. I padroni di casa hanno cinque punti di vantaggio e una partita di meno rispetto agli uomini di Montella. Che però da quando si sono messi le gambe in spalla sognano mete importanti. E alla loro portata. Dodici punti conquistati dal Konya, undici dall'Adana nelle ultime cinque partite. Sono le due più in forma del campionato. Anche se si farà sentire il lancinante dolore per la recentissima tragica scomparsa del difensore di casa, Ahmet Calik.