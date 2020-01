Questa è una SFIDA A MISTERPALMIERI dal sapore tutto particolare. In pratica non sfidate me, sfidate la BEFANA. E considerando che lei sa tutto, vede tutto prima, conosce tutti gli indirizzi dei bambini buoni e soprattutto quelli dei bambini da carbone, se la battete siete i veri FENOMENONI dell'anno 2020.



Ricordatevi quali debbano essere le vostre armi (solo quello che si gioca il lunedì 6 e soprattutto la quota finale aggiunta come fosse il conto al ristorante). E ora si può andare.



Napoli-Inter è un piatto che sa di tutto, sembra un'idea di Cannavacciuolo tanto c'è di speciale dentro. Ringhio che rifa derby con l'Inter, Conte che si trova di fronte un avversario che schiuma rabbia ma deve tenere un occhio e mezzo sulla Juve. E I TRE PUNTI. Mai così pesanti. Essendo così pesanti, alla fine mi sono messo in testa l'idea meravigliosa di un tempo: non vorrebbero il pareggio, lo avranno. E non disferanno il quadro che stanno colorando ma certo non faranno chilometri avanti su quella tela.



La Juventus ha un altro avversario di quelli con la "P di palle" maiuscola. Il Cagliari in giornata sa far sentire i suoi acuti in tutti gli stadi, vedremo come ripartirà. Ma i tre punti della Juve sono pesanti né più né meno come quelli dell'Inter, non si può certo fermarsi a pensare all'eccellente Kulusevski (che arriverà a giugno). Vince la Signora ma a una quota immensa, quella che prevede che il Casteddu segni (2,1, 3-1, 3-2 ecc...).



E non vogliamo parlare di Ibra? Il Milan sarebbe quasi giornalisticamente morto se non esistesse il mercato di gennaio. Che lo rivitalizza nel cuore di tifosi e di chi ne scrive. Ibra è adrenalina purissima, immessa nel corpo ormai inerte di chi aveva preso cinque pere dall'Atalanta. Ora vedremo. Ma certo che Ranieri deve aver pensato: "Ma proprio io, eccheccacchio!". Lo stesso Zlatan parla senza aprire la bocca: basta che si metta dritto in piedi a simulare l'1 fisso.



Una vittoria casalinga che potrebbe arrivare, prima tra tutte per orario di giornata, da Bologna. Nove gol nelle ultime cinque partite (buco solo in Coppa Italia) stanno a significare che questo è uno di quei momenti in cui Miajlovic porta i suoi a volare sul campionato. Chiunque ci fosse davanti se ne accorgerebbe. Ci sarà la Fiorentina di Beppe Iachini: ancora non la conosciamo ma uscire anche con un piccolo punto da questo debutto viola sarebbe una meraviglia. A metà ma una meraviglia. Io vedo un Bologna di lava e lapilli: fermatelo se potete.



La mia quaterna è una novità. Mai avevo consigliato quattro partite del massimo campionato italiano a questa quota. E già solo per questo...



I CONSIGLI DEL LUNEDI



Napoli-Inter X (quota 3,50)



Juventus-Cagliari 1/gol (2,75)



Milan-Sampdoria 1 (1,57)



Bologna-Fiorentina 1 (2,40)



La quaterna vale 36,2 volte la posta