Se ci giriamo a guardare il Mondiale appena trascorso, tra le Nazionali più deludenti in assoluto troviamo la Polonia di Lewandowski e Milik. In un girone in cui avrebbe anche potuto passeggiare o comunque frasi rispettare, la Polonia si è fatta estromettere come un ubriaco da un buttafuori. Senza minimamente prendere parte ad alcunché. Con il Milik napoletano schierato sulla fascia destra a fare il paggetto di Lewandowski che a sua volta dormiva beatamente al centro dell'attacco. In definitiva, una vera e propria porcheria.



La Nations League ce la mette di fronte al Dall'Ara di Bologna, culla e passeggino insieme per il Roberto Mancini di una volta, di tanto tempo fa. Se c'è una città dove Mancio vorrebbe esordire sulla panca azzurra vincendo è proprio Bologna. L'Italia, nel Mondiale russo non c'era proprio, motivo in più per attaccare quella Polonia mangiandosela. Credo che i gol non mancheranno ed è per questo che vado sulla combo azzurra 1/over 2.5. Quota che affascina e non poco.





I CONSIGLI DI VENERDI'





Italia-Polonia 1/over 2.5 (quota 3.40)





@calcioepepe