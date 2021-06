Proseguono le amichevoli internazionali che condurranno alla fase finale dell', che scatterà l'11 giugno a Roma con il debutto azzurro contro la(nel girone). Naturale che in queste sfide ci sia ben poco di vero: si affina la condizione stando ben attenti a tirare via la gamba se l'aria si fa un più "calda". E infattihanno toppato, fermandosi ai rispettivi pareggi. A noi, dopo la goleada con, tocca la ben diversa, nello stadio di Bologna. I nostri avversari riprendono contatto con il campo dopo che erano stati fermi da marzo. La loro ultima uscita fu la sconfitta di misura in casa del, in un match per le qualificazioni al Mondiale. Ma prima, per lo stesso motivo, c'erano stati vittoria in(e vabbè...), questo di ben altro valore.Anche i nostri rivali sono qualificati alla fase finale dell'Europeo, nel gruppo D con IOvvio che gli azzurri possano vincere ma la quota della X, in un momento come questo nel quale le vittorie valgono zero meno zero, può affascinare.L'altra amichevole di grande rilevanza è quella tra, che si giocherà al Wanda Metropolitano di Madrid, vestito certamente di biancorosso, i colori dell'Atletico che ha appena vinto la Liga. Vale ancor di più il discorso fatto in precedenza, soprattutto tra due nazionali che si presenteranno per vincere l'Europeo. Questa conta per il prestigio, per il dualismo che tra di loro esiste da sempre: poco di più. E le ultime tre sono state X. Che qui si punta a 3,45. Non riesco a metterla troppo in discussione. Per un ambo che sarebbe ultracorposo.Italia-Repubblica Ceca X (quota 4,00)Spagna-Portogallo X (3,45)