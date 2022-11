La domanda odierna: Albania-Italia è un'amichevole o una non-partita? In definitiva, che a loro venga l'acquolina in bocca per poterla vincere ci sta, per forza. Ma a noi? Che l'avremmo voluta giocare in preparazione al Mondiale (e invece sarà il secondo consecutivo che salteremo)? Tutto da vedere ciò che succederà. Non credo per esempio che a Zaniolo basti ritrovare l'arietta della finale di Conference League, proprio da lui decisa in positivo. Il "veleno" (tutto virgolettato perlamordiddio) sarà quello di Reja, ct italiano seduto dulla panchina albanese, e degli altri della Nazionale di casa che giocano il nostro campionato. I quali non credo che abbiano portato doni da scartare ai loro compagni di squadra, che diventeranno nemici dopo gli inni. Chiaro che i nostri siano decisamente più forti ma per vincere devi metterci la "garra" se no il talento serve a poco. O almeno non sempre. La quota del pareggio è stratosferica, qui il cippino torna a farsi vedere.



Messico-Svezia e Polonia-Cile sono diverse dalla nostra. Messico e Polonia saranno all'ultima prova prima di Qatar 2022: se servirà tireranno via il piede come è normale che sia. Quindi under, segno che sa ben poco di cruento.





Albania-Italia X (quota 4,25)



Messico-Svezia under (1,60)



Polonia-Cile under (1,55)



Terno da 10,5 volte la posta.