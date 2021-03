si è ingobbito e non poco con quel nostro autogol e quelle loro parate tipo flipper. Negli ultimi minuti della sfida con la Repubblica Ceca. Cui si sono aggiunte lema proprio tutto. Ora bisogna fare le piroette, senza due giocatori importanti e con l'ansia che. Bisogna assolutamente tirar fuori punti da qui. Potremmo poi trovare, alla terza e conclusiva, una Slovenia già fuori. E non sarebbe male. Comunque. I primi con il 6-2 contro l'Estonia, i secondi con il 3-1 contro il Galles. Ovviamente difficoltà differenti. Qui il faccia a faccia per capire se i cechi possono mettersi una sera all'altezza di Sua Maestà il Belgio. Che nelle ultime venti ha una sconfitta un pareggio e soltanto vittorie. Striscia-bomba anche per la Repubblica Ceca, ma di tutt'altra pasta: trentacinque gare senza pareggi, potrebbe proseguire e come. Comunquecon gli ospiti (solo sulla carta, si gioca alla Rosaleda di Malaga) che hanno appena mangiato 4-2 l'Olanda (ma in casa e se quel gol di De Ligt... ). Potrebbe suonare una musica tutta diversa, la Norvegia ha aperto la scatoletta di Gibilterra (3-0) e non batte i turchi - era un'amichevole - dal 2000. Potrebbe essere una partita da gol o da over ma non c'è paragone, quote decisamente più basse.(quota 2,02)(2,22)(2,35)Il terno vale 10,5 volte la posta.