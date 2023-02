Salernitana-Juventus è il secondo capitolo per la sfida più cruenta del campionato in corso. A Torino ci fu il gol del 3-2 alla fine di una storia western (la Juve era stata sotto 0-2) ma nessuno vide che non c'era fuorigioco per la presenza di Candreva sulla linea di fondo. Nemmeno (sic) le telecamere, soltanto a partita finita ci si accorse che il Var non aveva inciso sul risultato come avrebbe dovuto. Mi piacerebbe la vittoria bianconera, quello che assolutamente non mi convince è la quota. Passo la mano.



Anche perché l'ambo del giorno potrebbe racchiudere una sorpresona in una delle gare di Coppa di Germania. Eintracht Francoforte-Darmstadt, ecco il 2 da urlo. Con la capolista e migliore difesa della Bundesliga 2 - giunta qui eliminando il Borussia Moenchengladbach - che va per ribaltare ogni pronostico sano di mente. Contro un'ottima squadra dei piani alti di Bundesliga (a un punto dalla zona Champions!). E che non ha subito gol in questa edizione.

L'ambo con Sandhausen-Friburgo, che si gioca nel pomeriggio: due che sembrano abbonate agli over.

Qualche spicciolo da appoggiare in assoluta libertà. E poi questo non è il momento in cui sta uscendo di tutto?





Eintracht Francoforte-Darmstadt 2 (quota 5,60)



Sandhausen-Friburgo over (1,72)





Ambo da 9,63 volte la posta.