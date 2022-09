Capiamoci, lacui stiamo assistendo è qualcosa relativa ai fenomeni. Ma non sto parlando di quelli che vanno in campo ma a quelli che sbattono la pancia sul cassone, al negozio.. Ed è assolutamente quest'ultima che sventola il quotone cui agganciarsi per sgraffignare.E in questo gruppo il Kosovo è secondo e presumibilmente lo resterà. Mentre gli irlandesi debbono sciogliersi dalle catene di un ultimo posto che vorrebbe dire il peggio.Ora andiamo sulle big,. i padroni di casa hanno sempre segnato negli ultimi cinque testa a testa, difendono il primo posto dall'assalto del Portogallo e si disinteressano assolutamente del fatto che gli avversari vogliano lasciare la coda.A 2,20, per quanto mi riguarda, possono sceglierselo a pari o dispari prima dell'inizio.Spagna-SvizzeraIrlanda del Nord-Kosovo