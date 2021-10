, e un'onda da evitare, quella di Verona, per non rovesciarsi definitivamente in mezzo al mare. Comincio proprio dalla Signora, che veste panni dimessi. Basti capire che quando una cosa si aggiusta (De Sciglio) pochi momenti dopo bisogna contare i giorni che ci vorranno per rimetterla in sesto. Questo fiabesco duemilaventiventuno ha lasciato indietro proprio lei. La strambata va effettuata proprio al Bentegodi, la vittoria sarebbe un bel guadagno nei confronti di Roma-Milan-Atalanta e Lazio, che si affrontano. Punti che servono, anche e più nei tempi di crisi. Ecco perché questo 2 deve essere la prima pietra. E con il Sassuolo si è giocato meglio di quando qualcuna l'avevi vinta.Forse però non è quel momento. Gasp ne ha persi tanti sul campo e sono nomi importanti, da Gosens in poi; Sarri ha dovuto cambiare totalmente la Lazio dal punto di vista del gioco, cosa che non risulta facile neanche a quelli con la bacchetta. Comunque lo spirito offensivo è nel profondo di queste due squadre, ecco perchéche ha rimesso tutta la chincaglieria al suo posto. Tornando quello che faceva i bozzi a tutti. In casa sua arriva il Brighton, squadra che ha saputo arrangiarsi bene finora. Ma finché si è piccoli la ventata sposta anche le case ed è quello che potrebbe succedergli ad Anfield.Coraggio invece ci vuole per piantare l'albero che farebbe fiorire la giocata., adesso sembra scoccata l'ora. Perchè sulle ventuno partite disputate in questa Liga, undici dai padroni di casa e le rimanenti dagli ospiti, esattamente dieci sono finite in parità (sei per il Villarreal). Ci può stare davvero. Questa icsona ona ona. Ci si arrampicherebbe su un quotone. Per aspera ad astra.(quota 1,85)(1,55)(1,70)(3,45)La quaterna vale